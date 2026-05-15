Наслідки російських атак у Донецькій області, 14 травня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

За 14 травня поліція зафіксувала 1 199 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору підконтрольної частини області. Під вогнем, кажуть правоохоронці, перебували десять населених пунктів. У регіоні фіксують нові руйнування, однак, попередньо, обійшлося без загиблих та поранених серед цивільних мешканців.

На Донеччині постраждали 22 об’єкти, зокрема вісім будинків

Протягом 14 травня на Донеччині росіяни атакували міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Біленьке, Малотаранівка, Олексієво-Дружківка та села Майдан, Очеретине, — повідомляє поліція своєму регулярному зведенні.

Серед цивільних мешканців, попередньо, ніхто не загинув і не зазнав поранень. У низці населених пунктів фіксують руйнування внаслідок російських ударів:

по Краматорську росіяни вдарили п’ятьма безпілотниками різного типу — пошкоджені багатоквартирний будинок та два автомобілі;

Слов’янськ атакували з БпЛА — руйнувань зазнали нежитлове приміщення та транспортні засоби;

у Малотаранівці після влучання FPV-дрона пошкоджений приватний будинок і авто;

у Дружківці від удару FPV-дрона постраждали багатоквартирний будинок та автомобіль;

у Біленькому два БпЛА “Молнія-2” зруйнували чотири оселі й адміністративну будівлю;

у селі Майдан через обстріл пошкоджені два авто, вантажівка та нежитлове приміщення;

у Добропіллі постраждав приватний будинок.

Загалом руйнувань за добу зазнали 22 цивільні об’єкти, з них 8 — житлові будинки, підрахувала поліція.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що на Донеччині під вогнем також були Новоіверське та Новодонецьке.

На Покровському напрямку зупинили 39 штурмових дій

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові вісім разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Дробишевого, Озерного, Ямполя, Діброви та Ставок;

на Слов’янському напрямку окупанти двічі атакували у напрямку Рай-Олександрівки;

у Краматорському напрямку ЗСУ зупинили одну атаку в районі Привілля;

поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Торецького, Кучерів Яру та Новопавлівки російські сили на Костянтинівському напрямку здійснили 28 атак;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 39 штурмових дій армійців країни-агресорки в районах Нового Шахового, Никанорівки, Родинського, Котлиного, Новоолександрівки, Гришиного, Сергіївки, Удачного, Молодецького, а також у напрямку Білицького, Василівки та Новопавлівки;

на Олександрівському напрямку загарбники тричі атакували поблизу Олександрограда, Січневого та Новогригорівки.

Нагадаємо, у п’ятницю, 15 травня, відбувся перший етап обміну військовополоненими у форматі “1000 на 1000”, про який Україна та Росія домовилися за американського посередництва. Додому з російської неволі вдалося повернути 205 українців, всі вони — військовослужбовці. Серед оборонців є ті, які чекали обміну з 2022 року.