Жінок, яких помилково внесли до реєстру військовозобов’язаних, обіцяють зняти з обліку до кінця квітня

Валерія Пащенко
Українок, які не підлягають військовому обліку, але через технічну помилку потрапили до реєстру “Оберіг”, мають виключити з нього до кінця квітня.  

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

У відомстві пояснили, що це технічна проблема без масового характеру. Наразі помилкові записи вже виправляють у відповідних базах.

Водночас частина жінок отримала в застосунку “Резерв+” повідомлення про штраф, що викликало занепокоєння. У Міністерстві оборони наголосили, що такі сповіщення не означають притягнення до адміністративної відповідальності і не мають юридичних наслідків.

Жінкам, які зіткнулися з подібною ситуацією, рекомендують звертатися:

  • на урядову гарячу лінію за номером 1545;
  • на гарячу лінію Міноборони 1512.

Також можна подати звернення через застосунок “1545” (доступні версії для iOS та Android). 

Усі випадки обіцяють врегулювати до кінця квітня.

Нагадаємо, станом на березень 2026 року у Збройних силах України служать понад 75 тисяч жінок. Із них більш як 55 тисяч — військовослужбовиці, і їхня кількість щороку зростає.

