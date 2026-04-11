Українок, які не підлягають військовому обліку, але через технічну помилку потрапили до реєстру “Оберіг”, мають виключити з нього до кінця квітня.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

У відомстві пояснили, що це технічна проблема без масового характеру. Наразі помилкові записи вже виправляють у відповідних базах.

Водночас частина жінок отримала в застосунку “Резерв+” повідомлення про штраф, що викликало занепокоєння. У Міністерстві оборони наголосили, що такі сповіщення не означають притягнення до адміністративної відповідальності і не мають юридичних наслідків.

Жінкам, які зіткнулися з подібною ситуацією, рекомендують звертатися:

на урядову гарячу лінію за номером 1545;

на гарячу лінію Міноборони 1512.

Також можна подати звернення через застосунок “1545” (доступні версії для iOS та Android).

Усі випадки обіцяють врегулювати до кінця квітня.

Нагадаємо, станом на березень 2026 року у Збройних силах України служать понад 75 тисяч жінок. Із них більш як 55 тисяч — військовослужбовиці, і їхня кількість щороку зростає.