Школярі на території монастиря. Фото: "Слідство. Інфо"

Журналісти-розслідувачі виявили підпільну школу при монастирі у Києві, де дітей навчають за радянськими підручниками та викладають російську, називаючи її “слов’янською мовою”. Розповідаємо, що відомо про цей заклад, яке відношення до нього має школа із Костянтинівки та як на знахідку відреагували представники СБУ та Міносвіти.

Розслідування, про яке йдеться, ввечері 6 січня опублікували у виданні “Слідство інфо”.

За даними розслідування, підпільна школа від лютого 2025 року працює при монастирі “Голосіївська пустинь” у Києві. Директоркою освітнього закладу, який має назву “Перспектива”, є Анна Болгова. Вона називає його “сімейним клубом”, хоч він і працює у форматі звичайної школи: заняття п’ять днів на тиждень з 9:00 до 14:00, діє група продовженого дня.

Ліцензії на освітню діяльність “Перспектива” не має, тому документи учнів формально зберігаються у ліцензованих закладах, зокрема у Хотянівському ліцеї “Ранчо Скул”. Інший заклад освіти, який може допомагати нелегальній установі, — Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад” Костянтинівської міської ради Донецької області. Там офіційно працює Лариса Абросімова — вчителька початкових класів, з якою вдалося поспілкуватися журналістці “Слідство інфо” під час візиту до школи під легендою.

Станом на початок 2026 року у школі навчаються понад 60 дітей з першого по дев’ятого класу. За словами керівниці закладу, там працюють 16 вчителів. Журналісти з’ясували, що в закладі дотримуються радянської моделі освіти: початкова школа триває три роки замість чотирьох, а для навчання використовують підручник з арифметики 1966 року видання.

У розкладі першого класу журналісти побачили предмет “слов’янська мова”, який, за поясненням вчительки, фактично є російською. Директорка стверджує, що навчання відбувається українською мовою, однак батьки, з якими поспілкувалися журналісти, кажуть, що співвідношення мов — 50/50.

Окрім базових предметів, йдеться у розслідуванні, у школі викладають “Фільм” та “Музику”. Зокрема дітям показували російський документальний фільм “П’ять секретів справжнього чоловіка” та співали радянські пісні, зокрема композицію “Під небом блакитним є місто золоте”.

На розслідування вже відреагували у СБУ. У коментарі виданню “Суспільне” зазначили, що служба вже досліджує можливу протиправну діяльність на території монастиря.

“СБУ досліджує можливу протиправну діяльність на території монастиря УПЦ (МП) “Голосіївська пустинь” у рамках кримінального провадження. Досудове розслідування триває”, — повідомили у СБУ.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що виявлення підпільної школи у Києві з ідеологією “руського міра” становить загрозу як дітям, так і державі. Він стверджує. що після розслідування він доручив перевірити заклади, де діти були формально зараховані, а також дії керівників та педагогів, які причетні до цього навчання. Міністр пообіцяв “жорсткі рішення” за результатами перевірок.

Нагадаємо, на початку навчального року 2025-2026 до закладів загальної середньої освіти Донецької області повернулися 63,8 тисячі учнів. Це менше показників попереднього року навчання: на тлі евакуації цивільних за межі регіону та країни кількість учнів у закладах освіти Донеччини поступово зменшується.