Жили під щоденними обстрілами: з Миколаївки евакуювали ще чотирьох людей, більшість з них — літні

Евакуація з Миколаївки, травень 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

Евакуаційному екіпажу “Білий Янгол” вдалося евакуювати із прифронтової Миколаївки ще чотирьох людей. Зі слів правоохоронців, більшість із врятованих — літні мешканці, які не мають можливості самостійно виїхати. Нині вони перебувають у безпеці.

Про це повідомили у ГУНП Донецької області.

Там розповіли, що ситуація у Миколаївці дедалі погіршується — там немає базових комунікацій, не працює лікарня, аптеки. Регулярні російські атаки руйнують житлові квартали, де колись мешкали цивільні. Кількість охочих виїхати збільшується.

“Наразі отримуємо дуже багато заявок на евакуацію з Миколаївки, як поодиноких, так і адресних доставок. Ситуація у місті погіршилася — постійні прильоти ФАБів, КАБів, літальних апаратів. Немає води, світла та газу, тож люди намагаються покинути своє місцепроживання та переїхати до більш безпечної території”, — кажуть правоохоронці.

Нині до міста щодня заїздять евакуаційні групи, аби вивезти якомога більше місцевих жителів. Зі слів правоохоронців, цьому процесу заважають FPV-дрони загарбників, які “полюють” на екіпажі. Попри це, “Білим Янголам” вдалося врятувати з приватного сектору ще трьох мешканців та одну літню жінку з багатоповерхівки.

“Будинок залишаю рідний. Обстріли щодня. Вікна повилітали. Холодно, мерзну, застуджена та кашляю. Втратила нюх, а вуха майже не чують”, — розповідає пенсіонерка.

Евакуйованих доставили до безпечної локації. Там на них вже чекали представники волонтерської організації.

У поліції закликають жителів не зволікати з евакуацією, адже з кожним днем перебування в Миколаївці стає дедалі небезпечнішим. По допомогу можна звертатися за цим номером телефону – 102.

Нагадаємо, на Слов’янській ділянці фронту російські підрозділи на кінець травня намагаються просочитися через позиції Сил оборони, обходячи село Закітне з правого флангу. Вони намагаються таким чином вийти до Кривої Луки, а далі — на околиці Миколаївки.