Житель Донеччини вкрав 240 метрів дроту з ЛЕП: сказав, що шукав гроші на оренду житла

ЛЕП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Уродженець Донеччини Дмитро А. отримав вирок за крадіжку електричних дротів з пошкодженої лінії електропередач поблизу села Куроїдівка, що в Олександрівській громаді. Під час суду чоловік пояснив, що його сім’я на момент злочину залишилась без постійного житла, тому продажем дротів він намагався заробити грошей на оренду квартири. Фігуранта справи засудили до п’яти років позбавлення волі з випробувальним строком на два роки.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я фігуранта справи оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

Суд встановив, що упродовж вересня 2025 року Дмитро А. двічі приїздив до ділянки лінії електропередач поблизу с. Куроїдівка Краматорського району, де між опорами № 341–342 на землі лежали пошкоджені дроти. Обидва рази він розпилював їх болгаркою на менші частини та вивозив.

Вперше це сталося 6 вересня близько 18:00. Вдруге — вночі 16 вересня. Загалом чоловік викрав 240 метрів алюмінієвого дроту типу АС-400/51 вагою 358 кілограмів, який належить Укренерго. Обидві партії Дмитро А. продав мешканцю Лозової, що на Харківщині. Покупець тримав гараж поблизу торгового центру “Глобус”. Партії збув по 6-7 тис. грн (суд водночас оцінив збитки Укренерго в 70 857 гривень і 15 копійок).

Під час слідства мати обвинуваченого добровільно видала 16 кілограмів залишків дроту та болгарку марки Procraft. У грудні 2025 року на місці події провели слідчий експеримент, під час якого чоловік відтворив обставини крадіжки.

У суді обвинувачений визнав вину повністю. За його словами, на момент злочину сім’я залишилася без постійного житла і потребувала грошей на оренду квартири. Суд встановив, що фігурант справи має дружину й двох неповнолітніх синів, нині сім’я проживає у Лозовій, що на Харківщині. Ці обставини, а також щире каяття, позитивні характеристики з місця роботи та проживання та відсутність судимостей врахували як пом’якшувальні обставини.

6 травня Дмитро А. отримав вирок суду: його визнали винним у крадіжці, вчиненій у великих розмірах або в умовах воєнного або надзвичайного стану (ч. 4 ст 185 ККУ) та призначили покарання — п’ять років позбавлення волі з випробувальним строком два роки.

Впродовж цього часу він зобов’язаний регулярно з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без відповідного дозволу. Також фігурант справи повинен буде відшкодувати Укренерго 70 857 гривень 15 копійок збитків. Болгарку Дмитру А. повернуть.

Нагадаємо, у Дніпрі до 15 років в’язниці засудили чоловіка, який на замовлення російських спецслужб чотири рази підпалював релейні шафи сигналізації на залізниці за гроші. Водночас він намагався обдурити росіян, видаючи раніше пошкоджені об’єкти за нові: знімав із нових ракурсів та перефарбовував відео. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що відомо про справу.