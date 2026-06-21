ЦНАП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Переселенці з Бахмутської громади, які нині живуть у столиці, матимуть змогу особисто отримати низку адміністративних послуг. Для них у Києві організують виїзний прийом фахівців Центру надання адміністративних послуг та відділу реєстрації Бахмутської міської ради.

Про це повідомили у Центрі підтримки бахмутян у Києві.

Прийом проведуть у середу, 24 червня з 10:00 до 15:00 за адресою: провулок Машинобудівний, 28, кімната 204. Локація розташована неподалік станції метро “Шулявська”.

Під час прийому жителі громади зможуть зареєструвати або змінити місце проживання, актуалізувати дані в реєстрі територіальної громади, внести зміни до персональних даних чи знятися із задекларованого або зареєстрованого місця проживання.

Також фахівці прийматимуть повідомлення про пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій майно, допомагатимуть з оформленням відстрочки від мобілізації та надаватимуть витяги з реєстру територіальної громади.

Крім того, відвідувачі зможуть отримати відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, подати повідомлення про використання терміналів Starlink та отримають консультацію щодо програми “Скринінг здоров’я 40+”.

Потрапити на прийом можна лише за попереднім записом. Для цього потрібно звернутися до представників ЦНАПу за телефонами: (099)667-92-06 або (098)850-05-61.

Також запис ведуть працівники відділу реєстрації за номерами: (093)940-31-16 та (068)851-50-89.

Раніше ми писали, що деякі діти-переселенці з Бахмутської громади можуть поїхати на відпочинок коштом громади.