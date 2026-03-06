Підтримати
Жителі Донеччини можуть взяти участь у літературному конкурсі на тему перемоги

Ганна Назарова
Жителів Донеччини запрошують до участі в літературному конкурсі імені Олени Теліги та Олега Ольжича “Тільки тим дана перемога, хто у болі сміятися зміг!” Подавати можна твори, присвячені подіям та учасникам українського національно-визвольного руху ХХ–ХХІ століть, зокрема сучасної російсько-української війни.

 

Про конкурс повідомили в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України. 

Роботи на всеукраїнський літературний конкурс імені Олени Теліги та Олега Ольжича “Тільки тим дана перемога, хто у болі сміятися зміг!” приймають до 1 липня 2026 року.

Вік учасників — від 15 років.

На конкурс подаються нові оригінальні художні твори українською мовою, присвячені подіям та учасникам українського національно-визвольного руху ХХ–ХХІ століть, зокрема сучасної російсько-української війни. Приймають роботи до 1 липня. 

Умови участі:

  • обсяг роботи — до 50 сторінок (Word, шрифт Times New Roman, 14, інтервал 1,5);
  • твір має бути раніше не оприлюднений.

Роботи необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected] з поміткою: “Конкурс, оргкомітет”.

До листа потрібно додати окремий файл з інформацією про автора:

  • ПІБ;
  • назву роботи;
  • фото;
  • вік;
  • місце навчання або роботи;
  • контакти.

Переможці отримають дипломи лауреатів, а кращі роботи увійдуть до збірника Конкурсу-2026.

Нагадаємо, молодь із малих громад запрошують подавати власні проєкти на гранти президента. Прийом конкурсних пропозицій на грант триватиме до кінця березня 2026 року.

