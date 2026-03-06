Жителі Донеччини можуть взяти участь у літературному конкурсі на тему перемоги

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Жителів Донеччини запрошують до участі в літературному конкурсі імені Олени Теліги та Олега Ольжича “Тільки тим дана перемога, хто у болі сміятися зміг!” Подавати можна твори, присвячені подіям та учасникам українського національно-визвольного руху ХХ–ХХІ століть, зокрема сучасної російсько-української війни.
Про конкурс повідомили в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України.
Роботи на всеукраїнський літературний конкурс імені Олени Теліги та Олега Ольжича “Тільки тим дана перемога, хто у болі сміятися зміг!” приймають до 1 липня 2026 року.
Вік учасників — від 15 років.
На конкурс подаються нові оригінальні художні твори українською мовою, присвячені подіям та учасникам українського національно-визвольного руху ХХ–ХХІ століть, зокрема сучасної російсько-української війни. Приймають роботи до 1 липня.
Умови участі:
Роботи необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected] з поміткою: “Конкурс, оргкомітет”.
До листа потрібно додати окремий файл з інформацією про автора:
Переможці отримають дипломи лауреатів, а кращі роботи увійдуть до збірника Конкурсу-2026.
