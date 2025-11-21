Пенсійний фонд України. Ілюстративне фото: НАЗК

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Наступного тижня начальниця Головного управління Пенсійного фонду Донецької області Наталія Рад проведе пряму телефонну лінію з жителями регіону. Коли і за яким номером можна буде отримати консультацію — читайте в матеріалі.

Про пряму лінію повідомили у пресслужбі Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області.

Жителі Донеччини зможуть поставити запитання Наталії Рад наступного вівторка, 25 листопада. Голова Пенсійного фонду в регіоні відповідатиме на них протягом години — з 10:00 до 11:00.

Отримати консультацію від Наталії Рад можна буде за телефоном: (068)868-65-66.

Раніше ми розповідали, як розрахувати суму житлової субсидії в 2025-2026 роках і хто може її отримати.