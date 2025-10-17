Пенсійний фонд України. Ілюстративне фото: НАЗК

21 жовтня 2025 року заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області Сергій Полесов проведе пряму телефонну лінію з жителями регіону. Коли й за яким номером можна буде поставити запитання — розповідаємо далі.

Про пряму лінію повідомили у пресслужбі Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області.

Жителі області зможуть поспілкуватися з Сергієм Полесовим наступного вівторка, 21 жовтня. Представник Пенсійного фонду відповідатиме на запитання протягом години — з 10:00 до 11:00.

Зателефонувати Сергію Полесову можна буде за номером: (068)868-65-66.

Раніше ми розповідали, що через безпекову ситуацію у Пенсійному фонді Дружківки тимчасово не надаватимуть офлайн-підтримку. Скористатися послугами все ще можна буде дистанційно.