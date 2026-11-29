Телефон в руках. Ілюстративне фото: Depositphotos

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У вівторок, 1 грудня, для жителів Донецької області проведуть пряму телефонну лінію з першим заступником начальника обласного управління Пенсійного фонду України. Протягом години охочі зможуть поставити свої запитання посадовцю.

Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

На запитання жителів відповідатиме перший заступник начальника обласного управління Пенсійного фонду Євген Єрісов.

Пряма телефонна лінія працюватиме:

дата: 1 грудня 2026 року;

час: з 10:00 до 11:00;

номер телефону: 068 868 65 66.

Також жителі Донеччини можуть звертатися до інших представників керівництва та очільників структурних підрозділів обласного управління Пенсійного фонду під час прямих телефонних ліній.

Окремо також можна ознайомитися з графіком таких консультацій.

Раніше ми розповідали, що у Бахмутської громади зʼявиться чатбот з довідковою інформацією для переселенців. Коли сервіс стане доступним для жителів, поки не повідомляють: його наповнення лише починається.