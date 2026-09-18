Жителі Дружківки можуть безкоштовно зробити документи про зруйноване житло: як отримати послугу | Вільне Радіо

Дружківка у червні 2026 року. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Звіт про технічне обстеження зруйнованої будівлі для дружківчан пропонують оплатити у Норвезькій раді у справах біженців в Україні (NRC). Для цього варто звернутися до організації після того, як комісія повідомить про потрібність звіту про стан будівлі.



Про це повідомили в Дружківській МВА.

Жителі Дружківської громади, чиї будинки постраждали від бойових дій, можуть безкоштовно пройти технічне обстеження зруйнованого житла та отримати необхідну технічну документацію. Роботу сертифікованих фахівців оплачує Норвезька рада у справах біженців (NRC).

Ці документи потрібні для реєстрації права власності, оформлення нерухомості та отримання компенсації за зруйноване житло. Якщо комісія під час обстеження визначить, що потрібен офіційний звіт про технічний стан будівлі, власнику про це повідомлять, тоді варто звертатися за фінансуванням.

Для отримання консультації можна звернутися до провідного юриста Східного регіонального офісу Представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні Юхима Ізмалкова:

Нагадаємо, у Дружківській громаді ще 14 багатоквартирних будинків визнали знищеними.