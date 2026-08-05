Жителі Лиманської громади зможуть поспілкуватися із заступницею міського голови Муравльовою: як це зробити

Пряма лінія. Ілюстративне фото: Pixabay

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5 серпня для жителів Лиманської громади проведуть пряму лінію із заступницею міського голови Оленою Муравльовою. Охочі зможуть отримати відповіді на питання, які їх турбують. Як звʼязатися із посадовицею — читайте далі.

Про це повідомили у Лиманській МВА.

Там розповіли, що найближча пряма лінія із заступницею міського голови Оленою Муравльовою відбудеться 5 серпня. Охочі зможуть поставити свої запитання з 15 по 16 годину.

Аби звʼязатися із посадовицею, необхідно зателефонувати за цим номером: +38 (066) 93-676-78.

Серед питань, на які можна отримати відповіді, — ЖКГ, робота комунальних підприємств, діяльність комісії з надання компенсації за знищені об’єкти.

“Телефонуйте у визначений час, ставте запитання та отримуйте необхідні роз’яснення. Чекаємо на ваші звернення”, — написали у Лиманській ВА.

Нагадаємо, у Лиманській громаді комісія з обстеження пошкоджень за чотири дні визнала зруйнованими ще 44 житлові будівлі. До переліку увійшли 41 приватний будинок і три багатоповерхівки у Лимані та населених пунктах громади.