Прямі телефонні лінії Мангушської СВА у вересні 2026 року: графік і номер

Наталія Воробйова, начальниця Мангушської СВА. Фото: Мангушська селищна військова адміністрація/Facebook

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У вересні керівництво Мангушської селищної військової адміністрації проведе три прямі телефонні лінії для жителів громади. Перша відбудеться вже 15 вересня — на запитання відповідатиме начальниця СВА Наталія Воробйова.

Про графік повідомили у Мангушській селищній військовій адміністрації.

Під час прямих ліній жителі громади зможуть поставити запитання, які належать до компетенції військової адміністрації, та отримати необхідні розʼяснення.

У вересні запланували три такі прийоми:

15 вересня з 09:00 до 11:00 — з начальницею Мангушської селищної ВА Наталією Воробйовою;

22 вересня з 09:00 до 11:00 — із заступницею начальниці СВА Світланою Луценко;

24 вересня з 09:00 до 11:00 — з начальницею відділу з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції Анастасією Журавльовою.

Для всіх прямих ліній діятиме один номер телефону: +380 93 682 79 24.

Нагадаємо, що в понеділок, 14 вересня у Дніпрі продовжать видавати гуманітарну допомогу жителям Торецької громади, які евакуювалися з територій активних бойових дій у 2026 році. Отримати продуктовий набір можна буде особисто протягом трьох годин. Для цього потрібно мати оригінали документів.