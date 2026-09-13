Прямі телефонні лінії Мангушської СВА у вересні 2026 року: графік і номер

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У вересні керівництво Мангушської селищної військової адміністрації проведе три прямі телефонні лінії для жителів громади. Перша відбудеться вже 15 вересня — на запитання відповідатиме начальниця СВА Наталія Воробйова.
Про графік повідомили у Мангушській селищній військовій адміністрації.
Під час прямих ліній жителі громади зможуть поставити запитання, які належать до компетенції військової адміністрації, та отримати необхідні розʼяснення.
У вересні запланували три такі прийоми:
Для всіх прямих ліній діятиме один номер телефону: +380 93 682 79 24.
Нагадаємо, що в понеділок, 14 вересня у Дніпрі продовжать видавати гуманітарну допомогу жителям Торецької громади, які евакуювалися з територій активних бойових дій у 2026 році. Отримати продуктовий набір можна буде особисто протягом трьох годин. Для цього потрібно мати оригінали документів.