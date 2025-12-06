Вулиця Азовстальська на супутникових знімках Google від липня 2024 року. Скриншот мапи: Google

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Після того як окупаційна влада Маріуполя перейменувала вулицю Азовстальська на вулицю Тульську, частина місцевих жителів не погодилася з цим рішенням і звернулася до т.з. “суду” загарбників. У колективному позові вони наголошували, що це історична назва, адже перші будинки на вулиці будували для працівників комбінату “Азовсталь”. Однак т.з. “суд” окупантів відмовився повертати історичну назву. Розповідаємо, як загарбники аргументували своє рішення.

Про суд у т.з. “ДНР” журналісти Вільного Радіо дізналися з т.з. “Верховного суду ДНР”.

У травні 2024 року окупаційна влада перейменувала в Маріуполі вулицю Азовстальська на Тульську. Таке рішення пояснили тим, що російські представники з Тульської області нібито “зробили значний внесок у відновлення Маріуполя”. Щодо місцевих жителів — окупанти запевняли, що ухвалювали рішення з урахуванням їхньої думки.

Втім, не всі місцеві погодилися з цим. Жителі подали колективний позов до окупаційного “Жовтневого районного суду Маріуполя” з вимогою повернути назву Азовстальська та визнати перейменування незаконним. У позові вони наголошували, що назва є історичною, а перші житлові квартали на цій вулиці зводили саме для працівників “Азовсталі”.

Але, окупаційні представники відмовилися повертати назву, посилаючись на те, що:

“Необхідно збереження пам’яті про Тульську область як про шефа-регіона, який вніс значний внесок у відновлення міста Маріуполя”.

Самоназваний “суд” окупантів заявив, що перейменування вулиці нібито не порушує й не обмежує прав позивачів, а тому нова назва має “повну юридичну силу”.

Коли жителі не змогли домогтися рішення в місцевих т.з. “судах”, вони звернулися до т.з. “Верховного суду ДНР”. Однак і там повторили попередні аргументи та відмовилися повертати вулиці її історичну назву.

Нагадаємо, у захопленому Маріуполі російські окупанти відкрили музей “Поле битви. Маріуполь”. Експозиції присвятили “героям Великої Вітчизняної війни” та т.з. “спеціальної військової операції”. Загарбники планують зробити музей освітнім центром для української молоді.