Допомога в 19 400 грн для жителів Миколаївської громади на опалювальний сезон: хто та як може отримати у 2026-му

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Одноразову грошову допомогу на опалювальний сезон 2026/27 року можуть отримати жителі Миколаївської громади, які належать до вразливих категорій населення. Серед них — люди з інвалідністю, одинокі непрацездатні пенсіонери та багатодітні родини. Подати заяву на виплату можна до 30 жовтня.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Миколаївської міської військової адміністрації №1081 від 5 жовтня 2026 року та затверджених ним карток адміністративної послуги.

Хто може отримати допомогу на опалювальний сезон

Одноразову виплату передбачили для вразливих категорій населення, які зареєстровані або задекларовані в громадах, де ведуться або велися бойові дії, за винятком тимчасово окупованих територій. Право на допомогу також мають переселенці, які фактично проживають у таких громадах.

Зокрема, звернутися за виплатою можуть люди, які отримують:

пенсію по інвалідності;

житлову субсидію;

допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу при народженні дитини;

допомогу багатодітним сім’ям;

державну соціальну допомогу людям з інвалідністю;

допомогу на проживання внутрішньо переміщеним людям.

Також право на виплату мають люди з установленою інвалідністю, одинокі непрацездатні пенсіонери та багатодітні сім’ї, навіть якщо вони не отримують жодної з перелічених державних виплат.

Куди звертатися жителям Миколаївської громади

Подати заяву можна особисто до одного з уповноважених органів за місцем проживання або перебування.

Зокрема, документи приймають:

у сервісних центрах Пенсійного фонду України у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях;

у центрах надання адміністративних послуг;

у виконавчих органах місцевих рад або військових адміністрацій населених пунктів.

Люди, які залишаються в Миколаївській громаді, можуть звернутися до відділу соціального захисту населення, який працює у Слов’янську. Особистий прийом громадян триває з понеділка по пʼятницю з 08:00 до 15:00. Дистанційні консультації надають з понеділка по четвер до 17:00, у п’ятницю — до 16:00.

Із запитаннями можна звертатися за номерами:

(050)105-04-30,

(050)105-01-16,

(066)851-37-07,

(050)105-04-21,

(050)105-02-97,

(050)105-02-61.

Також працює електронна пошта: [email protected].

Рішення про призначення допомоги мають ухвалити протягом 30 днів із дня подання заяви. Послуга безоплатна.

Які документи потрібні для оформлення виплати

Для подання заяви необхідно підготувати документ, що посвідчує особу, та заяву за встановленою формою.

Залежно від обставин заявника також можуть знадобитися:

довідка внутрішньо переміщеної особи;

копія довідки до акта огляду МСЕК про встановлення інвалідності;

медичний висновок про дитину з інвалідністю;

посвідчення багатодітної сім’ї.

Перед зверненням варто уточнити, які саме підтвердження потрібні для оформлення допомоги у конкретному випадку.

Якщо людину вже внесли до зведеного переліку отримувачів цієї виплати, повторно отримати кошти не можна.

Заяви приймають до 30 жовтня 2026 року включно. Документи, подані після цієї дати, розглядати не будуть.

Який розмір зимової допомоги

У розпорядженні Миколаївської міської військової адміністрації конкретну суму виплати не зазначили.

Водночас, за постановою Кабінету Міністрів України №1084 від 3 вересня 2026 року “Деякі питання надання допомоги населенню протягом опалювального сезону 2026/27 року”, розмір одноразової допомоги за програмою “Зимова підтримка” становить 19 400 гривень на одне домогосподарство.

Кошти на допомогу передбачені за рахунок гуманітарної підтримки цивільного населення. Серед організацій та установ, які фінансують програму — ЮНІСЕФ та Товариство Червоного Хреста України.

Нагадаємо, з жовтня у Покровській громаді розпочали прийом документів на отримання іншої одноразової матеріальної допомоги на проходження осінньо-зимового періоду. Вихідці можуть отримати одноразову виплату в 10 тисяч гривень.