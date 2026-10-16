Допомога в 19 400 грн для жителів Миколаївської громади на опалювальний сезон: хто та як може отримати у 2026-му

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Одноразову грошову допомогу на опалювальний сезон 2026/27 року можуть отримати жителі Миколаївської громади, які належать до вразливих категорій населення. Серед них — люди з інвалідністю, одинокі непрацездатні пенсіонери та багатодітні родини. Подати заяву на виплату можна до 30 жовтня.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Миколаївської міської військової адміністрації №1081 від 5 жовтня 2026 року та затверджених ним карток адміністративної послуги.
Одноразову виплату передбачили для вразливих категорій населення, які зареєстровані або задекларовані в громадах, де ведуться або велися бойові дії, за винятком тимчасово окупованих територій. Право на допомогу також мають переселенці, які фактично проживають у таких громадах.
Зокрема, звернутися за виплатою можуть люди, які отримують:
Також право на виплату мають люди з установленою інвалідністю, одинокі непрацездатні пенсіонери та багатодітні сім’ї, навіть якщо вони не отримують жодної з перелічених державних виплат.
Подати заяву можна особисто до одного з уповноважених органів за місцем проживання або перебування.
Зокрема, документи приймають:
Люди, які залишаються в Миколаївській громаді, можуть звернутися до відділу соціального захисту населення, який працює у Слов’янську. Особистий прийом громадян триває з понеділка по пʼятницю з 08:00 до 15:00. Дистанційні консультації надають з понеділка по четвер до 17:00, у п’ятницю — до 16:00.
Із запитаннями можна звертатися за номерами:
Також працює електронна пошта: [email protected].
Рішення про призначення допомоги мають ухвалити протягом 30 днів із дня подання заяви. Послуга безоплатна.
Для подання заяви необхідно підготувати документ, що посвідчує особу, та заяву за встановленою формою.
Залежно від обставин заявника також можуть знадобитися:
Перед зверненням варто уточнити, які саме підтвердження потрібні для оформлення допомоги у конкретному випадку.
Якщо людину вже внесли до зведеного переліку отримувачів цієї виплати, повторно отримати кошти не можна.
Заяви приймають до 30 жовтня 2026 року включно. Документи, подані після цієї дати, розглядати не будуть.
У розпорядженні Миколаївської міської військової адміністрації конкретну суму виплати не зазначили.
Водночас, за постановою Кабінету Міністрів України №1084 від 3 вересня 2026 року “Деякі питання надання допомоги населенню протягом опалювального сезону 2026/27 року”, розмір одноразової допомоги за програмою “Зимова підтримка” становить 19 400 гривень на одне домогосподарство.
Кошти на допомогу передбачені за рахунок гуманітарної підтримки цивільного населення. Серед організацій та установ, які фінансують програму — ЮНІСЕФ та Товариство Червоного Хреста України.
Нагадаємо, з жовтня у Покровській громаді розпочали прийом документів на отримання іншої одноразової матеріальної допомоги на проходження осінньо-зимового періоду. Вихідці можуть отримати одноразову виплату в 10 тисяч гривень.