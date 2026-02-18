Жителі Світлодарської громади знову можуть записатись на зустріч із начальником ВА: реєстрацію відновили після помилки

Олександр Гордієнко, начальник Світлодарської МВА. Фото: ДонОВА

У Полтаві 20 лютого пройде зустріч начальника Світлодарської міської ВА Олександра Гордієнка з мешканцями громади. Вона триватиме дві години, для участі потрібно завчасно зареєструватися. Форма для реєстрації містила помилку та деякий час була недоступною, однак після звернення журналістів Вільного Радіо її виправили.

Анонс зустрічі начальника ВА з жителями громади розмістили на офіційному сайті Світлодарської міської військової адміністрації.

Зустріч пройде за адресою: м. Полтава, вул. Гоголя, буд. 7, офіс 105. Там працює хаб для переселенців зі Світлодарської громади. Прийом триватиме від 14:00 по 16:00.

Начальник міської ВА проводить зустрічі тільки з тими ВПО, які зареєструвалися на прийом завчасно. Форма для реєстрації доступна за посиланням.

На додаткові запитання від громадян влада представники МВА відповідають за такими контактами:

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року (від січня по березень) для переселенців зі Світлодарської громади регулярні прийоми проводить начальник міської ВА, а також в.о. начальниці юрвідділу військової адміністрації. Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі, яку допомогу можна отримати, за яким графіком проводять зустрічі та як до них доєднатися.