На тимчасово окупованій частині регіону почастішали випадки появи шакалів. Диких тварин помічають на околицях населених пунктів, поблизу дачних будинків і сільськогосподарських угідь. У результаті жителі звертаються до окупаційної влади, щоб та вплинула на загрозу.

Про збільшення кількості шакалів повідомили в так званому “Мінприроди ДНР”.

“Основною причиною звернення громадян стали випадки появи шакалів поблизу житлових зон: на околицях населених пунктів, поблизу дачних ділянок і сільськогосподарських угідь. Тварини стали частіше виходити до людей у пошуках їжі, що створило потенційну загрозу для населення і господарства”, — розповіли в псевдоміністерстві.

Щонайменше скарги надходили від жителів так званого “Новоазовського муніципального округу”. У псевдоміністерстві заявили, що в межах заходів з регулювання кількості хижаків там застрелили чотирьох шакалів поблизу окупованих із 2014 року Новоазовська й селища Сєдове.

