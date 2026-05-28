Ілюстративне фото: Донецька обласна прокуратура

“Дядя Поныне” з Костянтинівки фасував у себе в гаражі та робив “закладки” по місту, щоб заробляти на наркотиках. Він пропонував своїм клієнтам PVP та 4-ММС. Чоловіка схопили після контрольної закупки. Він провину визнав та допомагав слідству.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду Дніпра.

За матеріалами справи, обвинувачений організував збут психотропів на території Костянтинівки через систему так званих “закладок”. Для конспірації він використовував Telegram-акаунт “Дядя Поныне”, через який домовлявся з покупцями про передачу наркотиків та оплату.

У липні 2024 року правоохоронці провели оперативну закупку. Чоловік продав близько 20 грамів PVP за 16 тисяч гривень. Гроші покупець перерахував на банківську картку фігуранта.

Під час подальшого розслідування та обшуку у жовтні 2024 року поліцейські виявили у гаражі та домоволодінні чоловіка великі партії психотропних речовин, фасувальні матеріали та обладнання для підготовки “закладок”.

Серед вилученого:

понад 240 грамів PVP,

майже 390 грамів 4-ММС,

десятки готових згортків і zip-пакетів із речовинами,

електронні ваги зі слідами психотропів,

сотні пакетів для фасування наркотиків.

За даними слідства, чоловік систематично займався збутом психотропів у Костянтинівці.

У суді обвинувачений повністю визнав провину та уклав угоду про визнання винуватості з прокуратурою. Також він погодився співпрацювати зі слідством у розкритті інших злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків у Донецькій області.

Суд визнав його винним за ч.2 та ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання та збут особливо небезпечних психотропних речовин, зокрема в особливо великих розмірах.

Чоловіку призначили остаточне покарання — 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У строк відбування покарання зарахують час, який чоловік провів в слідчому ізоляторі — це більше року.

Крім цього, засуджений має компенсувати державі витрати на проведення експертиз:

76 213 гривень — за експертизи наркотичних речовин,

12 734 гривні — за експертизу відео- та звукозаписів,

9 618 гривень — за молекулярно-генетичну експертизу.

Загальна сума витрат становить 98 565 гривень.

