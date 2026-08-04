Затриманий поряд зі співробітницею Донецької облпрокуратури. Фото, опубліковане відомством

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Мешканця села Софіївка Краматорської громади підозрюють у вбивстві сусіда, з яким той нібито мав тривалий конфлікт. За версією правоохоронців, після нападу підозрюваний намагався приховати тіло та сліди злочину.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, інцидент відбувся 31 липня 2026 року близько 20:10. 59-річний підозрюваний напідпитку взяв викрутку та пішов до городу, де працював його 69-річний сусід. Цим інструментом нападник завдав пенсіонеру щонайменше 26 ударів у ділянку тулуба й рук — чоловік від цих травм загинув на місці.

“Після скоєного нападник намагався приховати сліди злочину. Він розрубав тіло сокирою та планував позбутися його, закопавши в гною на території домоволодіння. Однак реалізувати свій намір йому не вдалося — родич, котрий почув крики, викликав правоохоронців. Вже того ж вечора чоловіка було затримано”, — стверджують у Донецькій обласній прокуратурі.

Фігуранту справи вже обрали запобіжний захід — його тримають під вартою. Максимальне покарання за умисне вбивство в Україні (фігуранту справи оголосили про підозру саме за цією статтею) — 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, Донецька облпрокуратура повідомила про підозру 41-річному адвокату зі Слов’янська та його 39-річній співмешканці. За версією слідства, пара збувала наркотик PVP (також відомий як “флакка”, — ред.) у прифронтовому місті.