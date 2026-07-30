Підозрюваний поряд із представницею Донецької обласної прокуратури. Фото: опубліковане відомством

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Донецька облпрокуратура повідомила про підозру 41-річному адвокату зі Слов’янська та його 39-річній співмешканці. За версією слідства, пара збувала наркотик PVP (також відомий як “флакка”, — ред.) у прифронтовому місті.

Про затримання фігурантів справи повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

У прокуратурі вважають, що у червні 2026 року чоловік домовився зі своїм наркозалежним клієнтом про продаж двох zip-пакетиків із PVP. Для конспірації адвокат заховав товар у коробці з-під тютюнових виробів, отримавши з цієї справи три тисячі гривень.

“Також збільшувала свої статки на продажі психотропів і його 39-річна співмешканка, яка вже мала судимість за аналогічний злочин. За згорток із 5 г речовини, жінка отримала від покупця на банківську картку 6 000 грн. Крім того, у липні продала ще два zip-пакети з PVP за 3 000 грн”, — уточнили в прокуратурі.

Там зазначили. що згодом цю діяльність припинили правоохоронці. Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних виявили та вилучили 23 готові до продажу пакування з небезпечною речовиною, гроші, банківські картки, телефони та ваги.

Суд обрав затриманим запобіжний захід: відправив їх під вартою. Адвокату загрожує від шести до десяти років позбавлення волі, а його співмешканці — від дев’яти до дванадцяти, в обох випадках із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше троє жителів Донеччини, які збували метадон у регіоні, отримали вироки суду — по вісім років ув’язнення з конфіскацією майна. За даними слідства, організована група діяла понад рік у Краматорській громаді.