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У Слов’янську затримали адвоката зі спільницею, яких підозрюють у продажі наркотиків: що відомо

В'ячеслав Попович
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Донецька облпрокуратура повідомила про підозру 41-річному адвокату зі Слов’янська та його 39-річній співмешканці. За версією слідства, пара збувала наркотик PVP (також відомий як “флакка”, — ред.) у прифронтовому місті.

Про затримання фігурантів справи повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

У прокуратурі вважають, що у червні 2026 року чоловік домовився зі своїм наркозалежним клієнтом про продаж двох zip-пакетиків із PVP. Для конспірації адвокат заховав товар у коробці з-під тютюнових виробів, отримавши з цієї справи три тисячі гривень.

“Також збільшувала свої статки на продажі психотропів і його 39-річна співмешканка, яка вже мала судимість за аналогічний злочин. За згорток із 5 г речовини, жінка отримала від покупця на банківську картку 6 000 грн. Крім того, у липні продала ще два zip-пакети з PVP за 3 000 грн”, — уточнили в прокуратурі.

Підозрювана поряд із представниками Донецької обласної прокуратури. Фото: опубліковане відомством
У Слов’янську затримали адвоката зі спільницею, яких підозрюють у продажі наркотиків: що відомо
Виявлені наркотики. Фото від Донецької обласної прокуратури

Там зазначили. що згодом цю діяльність припинили правоохоронці. Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних виявили та вилучили 23 готові до продажу пакування з небезпечною речовиною, гроші, банківські картки, телефони та ваги.

Суд обрав затриманим запобіжний захід: відправив їх під вартою. Адвокату загрожує від шести до десяти років позбавлення волі, а його співмешканці — від дев’яти до дванадцяти, в обох випадках із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше троє жителів Донеччини, які збували метадон у регіоні, отримали вироки суду — по вісім років ув’язнення з конфіскацією майна. За даними слідства, організована група діяла понад рік у Краматорській громаді.

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