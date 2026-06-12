Жителям Добропільської громади погодили ще 153 житлові сертифікати: за якими адресами їх нададуть

Будинок у Добропіллі, що зазнав руйнувань внаслідок обстрілу міста. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Спеціальна комісія при місцевій військовій адміністрації розглянула 212 заяв на компенсацію за зруйноване житло в Добропільській громаді. У результаті 153 заявникам вирішили надати житлові сертифікати. Перелік адрес, за якими їх погодили, — у матеріалі.

Про результати розгляду заяв на компенсацію журналісти Вільного Радіо дізналися з офіційного рішення комісії від 12 червня 2026 року.

Так, 115 житлових сертифікатів вирішили надати на підставі технічних звітів, а ще 38 погодили за результатами дистанційного обстеження.

Компенсацію нададуть власникам житла за такими адресами:

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 14;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 27;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 36;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 38;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 46;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 17;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 30;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 7;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 9;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 17;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 27;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 39;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 40;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 48;

місто Білицьке, вулиця Південна, будинок 1;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 9;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 26;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 40;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 42;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 21;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 23;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 31;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 8;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 10;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 19;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 21;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 29;

місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 14;

місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 30;

місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 36;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 21;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 25;

місто Добропілля, вулиця Міста-героя України Маріуполя, будинок 16;

місто Добропілля, вулиця Незалежності, будинок 17;

місто Добропілля, вулиця Полтавська, будинок 5;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 125;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 127;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 25;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 29;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 37;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 21;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 22;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 25;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 36;

місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 1;

приватні будинки в населених пунктах: місто Білицьке, місто Добропілля, селище Водянське, селище Світле, село Ганнівка, село Новий Донбас, село Шевченко;

селище Водянське, вулиця Комунальна, будинок 10;

селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 16;

селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 20.

Водночас у компенсаціях за 9 заявами жителям відмовили через невідповідність даних. Ще 50 заяв зупинили — щодо стану зазначеного в них житла комісія шукатиме додаткову інформацію.

Зазначимо, комісія в Добропільській громаді працює дистанційно. З питаннями щодо обстеження житла до неї можна звернутися з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами:

(093)515-70-11‬;

(093)340-61-41.

Нагадаємо, Вільне Радіо запустило сервіс для відстеження виплат за знищене житло в Добропільській громаді. Надалі редакція планує оновлювати мапу новими рішеннями.