Жителям Добропільської громади погодили ще 153 житлові сертифікати: за якими адресами їх нададуть

Спеціальна комісія при місцевій військовій адміністрації розглянула 212 заяв на компенсацію за зруйноване житло в Добропільській громаді. У результаті 153 заявникам вирішили надати житлові сертифікати. Перелік адрес, за якими їх погодили, — у матеріалі.
Про результати розгляду заяв на компенсацію журналісти Вільного Радіо дізналися з офіційного рішення комісії від 12 червня 2026 року.
Так, 115 житлових сертифікатів вирішили надати на підставі технічних звітів, а ще 38 погодили за результатами дистанційного обстеження.
Компенсацію нададуть власникам житла за такими адресами:
місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 14;
місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 27;
місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 36;
місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 38;
місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 46;
місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 17;
місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 30;
місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 7;
місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 9;
місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 17;
місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 27;
місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 39;
місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 40;
місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 48;
місто Білицьке, вулиця Південна, будинок 1;
місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 9;
місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 26;
місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 40;
місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 42;
місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 21;
місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 23;
місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 31;
місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 8;
місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 10;
місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 19;
місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 21;
місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 25;
місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 29;
місто Білицьке, вулиця Шухевича Романа, будинок 14;
місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 30;
місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 36;
місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 22;
місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 21;
місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 22;
місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 25;
місто Добропілля, вулиця Міста-героя України Маріуполя, будинок 16;
місто Добропілля, вулиця Незалежності, будинок 17;
місто Добропілля, вулиця Полтавська, будинок 5;
місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 125;
місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 127;
місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 25;
місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 29;
місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 37;
місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 21;
місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 22;
місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 25;
місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 36;
місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 1;
приватні будинки в населених пунктах: місто Білицьке, місто Добропілля, селище Водянське, селище Світле, село Ганнівка, село Новий Донбас, село Шевченко;
селище Водянське, вулиця Комунальна, будинок 10;
селище Водянське, вулиця Центральна, будинок 16;
селище Водянське, вулиця Шкільна, будинок 20.
Водночас у компенсаціях за 9 заявами жителям відмовили через невідповідність даних. Ще 50 заяв зупинили — щодо стану зазначеного в них житла комісія шукатиме додаткову інформацію.
Зазначимо, комісія в Добропільській громаді працює дистанційно. З питаннями щодо обстеження житла до неї можна звернутися з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: