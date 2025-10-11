Жителям Дружківки з інвалідністю І та II групи 13 жовтня 2025 року пропонують отримати гуманітарну допомогу. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

13 жовтня 2025 року з 11:30 до 14:00 людям з інвалідністю І та ІІ групи у Дружківці видаватимуть гуманітарну допомогу. Отримати пакунок можна в будівлі Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради. Розповідаємо, які документи необхідно мати з собою.

Про можливість повідомляє Дружківська міська військова адміністрація.

Для отримання допомоги потрібно мати паспорт та посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності).

Видача відбудеться 13 жовтня 2025 року з 11:30 до 14:00 в Управлінні соціального захисту населення Дружківської міської ради за адресою: вул. Машинобудівників, 64.

Яку саме допомогу можна отримати — не уточнюють.

З питаннями можна звертатися за телефоном: (066) 105-93-69.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким присвоїв відзнаку “Місто-герой України Дружківці, Краматорську, Слов’янську, Костянтинівці та Покровську.