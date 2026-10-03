Жителям Миколаївської громади пропонують отримати документи про право власності, якщо їх втратили через війну: як подати заяву

Жителям Миколаївської громади пропонують отримати документи про право власності, якщо їх втратили через війну. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Документи з інвентарних справ та реєстраційних книг на нерухомість у Миколаївській громаді можна отримати онлайн. Довідку або копії документів можна отримати для підтвердження права власності на нерухомість, яку оформили до 1 січня 2013 року. Також можна отримати копії документів, які втратили через бойові дії. Розповідаємо, куди подавати заяву.

Про можливість отримати довідку повідомляє Миколаївська міська військова адміністрація.

Для отримання документів потрібно звернутися до Миколаївської міської військової адміністрації із відповідною заявою. Надіслати її можна на електронну пошту: [email protected].

Бланки та зразки заяв можна завантажити за посиланням.

Нагадаємо, Миколаївська МВА опитує переселенців із громади, чи хотіли б вони отримати житло у сільській місцевості. Мета ініціативи — забезпечити ВПО житлом на тривалий період за межами міст.