Російський біометричний паспорт. Фото: “МВС ДНР”

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Окупаційна влада заявила, що налагодила видачу біометричних закордонних паспортів у Маріуполі. Це перший випадок запровадження такої послуги на окупованій території.

Про запуск оформлення закордонних біометричних паспортів повідомили у так званому “МВС ДНР”.

Процедуру подають як частину розширення системи документування та інтеграції тимчасово окупованих територій до російських адміністративних процедур.

Що відомо про паспорти

Йдеться про біометричні закордонні паспорти, які містять відбитки пальців та електронний чип.

“У Донецькій Народній Республіці вперше на території нових суб’єктів Російської Федерації запроваджено державну послугу з оформлення закордонних паспортів нового зразка”, — заявили у псевдоміністерстві.

Зазначається, що документ дійсний протягом 10 років, а оформити його коштує близько 6 тисяч рублів (майже 3 тисячі гривень).

Також громадяни можуть мати одночасно два дійсні закордонні паспорти — старого і нового зразка, повідомляють в окупаційній установі. У документах старого зразка можна було вносити дані про дітей, тоді як у біометричному паспорті для дітей оформлюється окремий документ із обов’язковою особистою присутністю.

Запис на оформлення документів здійснюють через російський портал “Госуслуги”, додають в “МВС” псевдореспубліки.

Раніше ватажок т.з. “ДНР” заявляв, що за неповний 2025 рік російські паспорти видали більш як 9 тисячам жителів “звільнених” територій Донеччини. Серед них, зокрема, начебто є люди з Сіверська, Серебрянки, Званівки та Переїзного.