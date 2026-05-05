Дорожній знак на в'їзді до Сіверська. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Сіверська міська військова адміністрація розпочала прийом документів на виплату одноразової допомоги жителям громади, які опинилися у складних життєвих обставинах через хворобу, наслідки бойових дій або інші проблеми зі здоров’ям. Жителі громади, які відповідають критеріям, можуть отримати 15 тис. грн раз на календарний рік. Розповідаємо, що відомо про цю допомогу та хто її може отримати.

Про початок прийому документів та умови участі повідомили у пресслужбі Сіверської міської військової адміністрації. Додаткові подробиці стосовно програми, зокрема приклад заяви та поштову адресу для відправлення документів, телефоном надала журналістам Вільного Радіо староста Серебрянського старостинського округу Інна Стешенко.

Хто саме може отримати допомогу

Право на отримання 15 тис. грн допомоги мають жителі громади, які належать до однієї з наступних категорій населення:

цивільні, які отримали важке поранення внаслідок збройної агресії Росії, якщо воно призвело до істотного порушення здоров’я та/або інвалідності;

онкохворі;

тяжкохворі, яким зробили операцію та/або провели тривале чи вартісне стаціонарне лікування, та/або які отримують інші життєво необхідні медичні процедури;

люди, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким зробили операцію та/або які проходять тривале лікування/реабілітацію внаслідок онкозахворювання;

люди з тяжкими ураженнями нервової системи (інсульти, нейроінфекції, пухлини, травми, демієлізуючі хвороби), що призводять до інвалідності, стійкого неврологічного дефіциту (паралічі, втрата мови, когнітивні розлади);

люди з тяжкими вродженими вадами розвитку;

люди з рідкісними орфанними захворюваннями;

люди з дитячим церебральним паралічем;

люди з цукровим діабетом I типу (інсулінозалежні);

люди з гострими або хронічними захворюваннями нирок;

люди, які потребують трансплантації органів;

люди з іншими тяжкими захворюваннями.

Які документи потрібно зібрати

Для отримання допомоги потрібно заповнити заяву (приклад є нижче в новині) та зібрати документи:

копію паспорта (книжечкою або ID-картку) з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру та витягом з реєстру територіальної громади;

копію свідоцтва про народження дитини (для дітей до 14 років);

копію довідки про податковий номер (ІПН), крім тих, хто відмовився від нього з релігійних переконань і має відповідну відмітку в паспорті;

копію довідки ВПО (для переселенців);

копію посвідчення пільговика (за наявності);

медичну довідку, виписку з медичної карти або консультативний висновок із підтвердженням діагнозу (оригінал або копію з печаткою закладу), видані не раніше ніж за 12 місяців до звернення (за необхідності);

копію документа про вартісне медичне обстеження (акт, рахунок, накладна, квитанція, чек тощо) (за необхідності);

копії інших документів, що підтверджують складні життєві обставини через тяжку хворобу (за необхідності);

довідку про неотримання такої допомоги за місцем фактичного проживання (для ВПО, за наявності);

реквізити банківського рахунку у форматі IBAN.

Якщо документи подає законний представник — додатково потрібна копія його паспорту та документ про повноваження.

Куди звертатися з довідкою та документами

Жителі Сіверської громади можуть звернутися за отриманням допомоги до ЦНАПу за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 36. У такому разі замість копій документів потрібно пред’являти оригінали.

Також є можливість надіслати папери поштою: м. Дніпро, відділення “Нової пошти” №32 на ім’я Юрченко Оксани Вікторівни (+38 (099) 06-42-086). У Сіверській міській військовій адміністрації зазначили, що у цьому випадку копії документів потрібно засвідчити відміткою “Згідно з оригіналом”, підписом, іменем, прізвищем і датою.

За додатковою інформацією щодо порядку подання документів можна звертатися до уповноваженого спеціаліста:

+38 (050) 70-71-595 (Стешенко Інна, староста Серебрянського старостинського округу).

Нагадаємо, за зруйновані домівки у Сіверській громаді мешканцям компенсували вже понад 1,5 млрд грн. Водночас сотні заяв досі не розглянуті — частину з них призупинили після визнання окремих населених пунктів окупованими. Ідеться про Сіверськ і два села громади.