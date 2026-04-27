Панорама на вулиці Ювілейну та Садову у Сіверську, зима 2025–2026 років. Фото з окупаційних джерел

За зруйновані домівки у Сіверській громаді мешканцям компенсували вже понад 1,5 млрд грн. Водночас сотні заяв досі не розглянуті — частину з них призупинили після визнання окремих населених пунктів окупованими. Ідеться про Сіверськ і два села громади.

Цю інформацію журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на інформаційний запит до Сіверської міської військової адміністрації.

Скільки людей із Сіверської громади отримали компенсації за зруйноване житло і на яку суму

У Сіверській громаді за весь час дії програми “єВідновлення” компенсації у вигляді житлових сертифікатів погодили 1493 власникам зруйнованого житла. Ще 125 заявникам відмовили у компенсації.

До 2025 року виплати не здійснювали, але вже минулого року 1330 людям компенсували 1,44 млрд грн. Водночас 122 людини отримали відмову. У 2026 році вже погодили заяви 163 мешканцям громади на суму 126 млн грн. За 13 заявами люди отримали відмову.

У більшості випадків причиною відмов стали помилки у даних — зокрема, неправильні адреси, площі житла або обраний тип компенсації.

Що змінилося після окупації та скільки заяв не встигли розглянути

З 31 березня 2026 року місто Сіверськ, а також села Серебрянка і Григорівка офіційно визнані тимчасово окупованими. Жителі цих населених пунктів нині не можуть отримати виплати, оскільки механізм обстеження житла в окупації поки що не затвердили.

Водночас інші населені пункти громади — Різниківка, Свято-Покровське, Платонівка і Дронівка — залишаються територіями активних бойових дій. Жителі цих сіл можуть претендувати на компенсації, адже для таких територій діє дистанційне обстеження.

Станом на 1 квітня 2026 року у громаді залишаються 573 заяви, які ще не отримали остаточного рішення.

Із них:

93 заявки — на етапі первинного розгляду;

161 — призупинені, бо заявники не надали всі необхідні документи;

319 — призупинені через безпекову ситуацію, оскільки потрібні додаткові обстеження зруйнованого житла.

Фактично ці заяви залишаються “замороженими” — рішення щодо них поки не ухвалені.

Раніше журналістам Вільного Радіо вдалося знайти деякі фото й відео та показати, який вигляд має Сіверськ у 2026 році після окупації. В об’єктив окупантів потрапили місцевий обеліск з танком, лікарня, школа, ліцей та житлові багатоповерхівки на вулицях Суворова, Доломітників, Садовій, Ювілейній, Енергетиків та інших.