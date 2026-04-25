Житлові багатоповерхівки на вулиці Енергетиків №34, вулиці Ювілейній №4, 6 та 8 у Сіверську, зима 2025–2026 років. Фото з окупаційних джерел

Після окупації Сіверська кадри з міста майже перестали з’являтися в інфопросторі, але журналістам Вільного Радіо вдалося знайти деякі фото й відео за 2026 рік. В об’єктив окупантів потрапили місцевий обеліск з танком, лікарня, школа, ліцей та житлові багатоповерхівки на вулицях Суворова, Доломітників, Садовій, Ювілейній, Енергетиків та інших. Публікуємо кадри міста, які відображають його стан після активних боїв.

23 грудня 2025 року Генеральний штаб ЗСУ заявив, що українські захисники вимушено відійшли з Сіверська. З того часу й до кінця квітня 2026 року російські окупанти майже не публікували відеопрогулянок містом — лише окремі військові країни-агресорки час від часу публікували звідти поодинокі світлини й короткі відео. У цьому матеріалі ми зібрали добірку кадрів Сіверська з різних окупаційних джерел.

Зимові кадри Сіверська з російського безпілотника

Після окупації Сіверська російські військові облетіли місто безпілотником, що дозволяє оцінити стан міста після найактивнішої фази боїв. Ці кадри датують зимою 2025–2026 років, тому навесні 2026 року стан споруд може бути вже іншим, адже бійці ЗСУ регулярно завдають ударів по місту, знищуючи скупчення загарбників.

Панорама на вулиці Богдана Хмельницького, Суворова, Доломітників та Енергетиків у Сіверську, зима 2025–2026 років. Фото з окупаційних джерел

Панорама на вулиці Ювілейну та Садову у Сіверську, зима 2025–2026 років. Фото з окупаційних джерел

Панорама на вулицю Садову, провулок Нагірний та вулицю Енергетиків у Сіверську, зима 2025–2026 років. Фото з окупаційних джерел

Панорама на вулиці Садову та Суворова у Сіверську, зима 2025–2026 років. Фото з окупаційних джерел

Панорама на залізничну станцію Сіверська, зима 2025–2026 років. Фото з окупаційних джерел

Панорама на руїни Сіверського цегляного заводу, зима 2025–2026 років. Фото з окупаційних джерел

Будинок №59 на вулиці Садовій у Сіверську, зима 2025–2026 років. Фото з окупаційних джерел

Будинок №16 на вулиці Суворова у Сіверську, зима 2025–2026 років. Фото з окупаційних джерел

Будинки №11, 9, 30 та 53 на вулиці Садовій у Сіверську, зима 2025–2026 років. Фото з окупаційних джерел

Будинок №10 на вулиці Садовій у Сіверську, зима 2025–2026 років. Фото з окупаційних джерел

Будинок №19, 21, 23, 25 на вулиці Доломітників та №8, 7, 7а на вулиці Молодіжній у Сіверську, зима 2025–2026 років. Фото з окупаційних джерел

Меморіал воїнам-заводчанам у Сіверську після окупації

Обеліск меморіалу воїнам-працівникам доломітного заводу зазнав руйнувань, але на момент публікації кадрів ще цілий. Пам’ятник-танк має менш пошкоджений вигляд.

Меморіал воїнам-заводчанам у Сіверську, зима 2025–2026 років. Фото з окупаційних джерел

Сіверська міська лікарня після окупації міста

Сіверську міську лікарню вдалося побачити лише на відстані, але навіть здалека видно, що будівля зазнала значних руйнувань.

Панорама на Сіверську міську лікарню та будинки на вулицях Північній та Сосюри, зима 2025–2026 років. Фото з окупаційних джерел

Школа №3 у Сіверську навесні 2026 року

Споруда загальноосвітньої школи №3 у Сіверську вціліла лише частково.

Загальноосвітня школа №3 у Сіверську, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Загальноосвітня школа №3 у Сіверську, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Сіверський професійний ліцей №2 навесні 2026 року

Будівлі Сіверського професійного ліцею №2 теж постраждали під час боїв.

Сіверський професійний ліцей №2, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Сіверський професійний ліцей №2, зима 2025–2026 років. Фото з окупаційних джерел

Сіверський професійний ліцей №2, зима 2025–2026 років. Фото з окупаційних джерел

Житлові багатоповерхівки у Сіверську після окупації міста

У цьому розділі ми зібрали кадри, на яких за місцевістю вдалося встановити точні адреси житлових будинків у Сіверську. Більшість із них значно зруйновані, але є й такі, що пошкоджені частково.

Будинок №26 по вулиці Енергетиків, а далі — №28 по тій самій вулиці у Сіверську, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №26 по вулиці Енергетиків у Сіверську, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №26 по вулиці Енергетиків на провулку Заводському, здалека видно школу №3, Сіверськ, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Ліворуч видно частину будинку №6 по провулку Заводському, праворуч — будинок №10 у Сіверську, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №4 по провулку Заводському у Сіверську, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинок №4 по провулку Заводському у Сіверську, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Ймовірно, житлові багатоповерхівки №7 та 7а по вулиці Молодіжній у Сіверську, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Посередині, ймовірно, багатоповерхівка №8 по вулиці Ювілейній, праворуч — №25 по вулиці Доломітників у Сіверську, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Житлова багатоповерхівка №7 по вулиці Молодіжній у Сіверську, березень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Житлова багатоповерхівка №21 по вулиці Доломітників у Сіверську, березень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Будинки в Сіверську взимку 2025 року та навесні 2026 року без встановлених адрес

Через високий ступінь руйнування встановити точні адреси будівель на деяких кадрах складно. Найімовірніше, на фото нижче — західно-центральні квартали міста (вулиці Ювілейна, Садова, Молодіжна, Енергетиків, Суворова та Доломітників), адже лише там були zжитлові будинки, вищі за два поверхи.

Житлові багатоповерхівки у Сіверську, квітень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Нагадаємо, Сіверськ та села Серебрянка й Григорівка Бахмутського району український уряд офіційно визнав окупованими від 22 січня 2026 року. Втім, повідомили про це в наказі Міністерства розвитку громад та територій України лише 9 березня 2026 року.