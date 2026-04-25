Після окупації Сіверська кадри з міста майже перестали з’являтися в інфопросторі, але журналістам Вільного Радіо вдалося знайти деякі фото й відео за 2026 рік. В об’єктив окупантів потрапили місцевий обеліск з танком, лікарня, школа, ліцей та житлові багатоповерхівки на вулицях Суворова, Доломітників, Садовій, Ювілейній, Енергетиків та інших. Публікуємо кадри міста, які відображають його стан після активних боїв.
23 грудня 2025 року Генеральний штаб ЗСУ заявив, що українські захисники вимушено відійшли з Сіверська. З того часу й до кінця квітня 2026 року російські окупанти майже не публікували відеопрогулянок містом — лише окремі військові країни-агресорки час від часу публікували звідти поодинокі світлини й короткі відео. У цьому матеріалі ми зібрали добірку кадрів Сіверська з різних окупаційних джерел.
Зимові кадри Сіверська з російського безпілотника
Після окупації Сіверська російські військові облетіли місто безпілотником, що дозволяє оцінити стан міста після найактивнішої фази боїв. Ці кадри датують зимою 2025–2026 років, тому навесні 2026 року стан споруд може бути вже іншим, адже бійці ЗСУ регулярно завдають ударів по місту, знищуючи скупчення загарбників.
Меморіал воїнам-заводчанам у Сіверську після окупації
Обеліск меморіалу воїнам-працівникам доломітного заводу зазнав руйнувань, але на момент публікації кадрів ще цілий. Пам’ятник-танк має менш пошкоджений вигляд.
Сіверська міська лікарня після окупації міста
Сіверську міську лікарню вдалося побачити лише на відстані, але навіть здалека видно, що будівля зазнала значних руйнувань.
Школа №3 у Сіверську навесні 2026 року
Споруда загальноосвітньої школи №3 у Сіверську вціліла лише частково.
Сіверський професійний ліцей №2 навесні 2026 року
Будівлі Сіверського професійного ліцею №2 теж постраждали під час боїв.
Житлові багатоповерхівки у Сіверську після окупації міста
У цьому розділі ми зібрали кадри, на яких за місцевістю вдалося встановити точні адреси житлових будинків у Сіверську. Більшість із них значно зруйновані, але є й такі, що пошкоджені частково.
Будинки в Сіверську взимку 2025 року та навесні 2026 року без встановлених адрес
Через високий ступінь руйнування встановити точні адреси будівель на деяких кадрах складно. Найімовірніше, на фото нижче — західно-центральні квартали міста (вулиці Ювілейна, Садова, Молодіжна, Енергетиків, Суворова та Доломітників), адже лише там були zжитлові будинки, вищі за два поверхи.
Нагадаємо, Сіверськ та села Серебрянка й Григорівка Бахмутського району український уряд офіційно визнав окупованими від 22 січня 2026 року. Втім, повідомили про це в наказі Міністерства розвитку громад та територій України лише 9 березня 2026 року.