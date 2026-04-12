Жителів Андріївської громади запрошують долучитися до обговорення стратегії розвитку до 2027 року: як взяти участь

Онлайн-сесія для мешканців Андріївської громади. Ілюстративне фото: Depositphotos

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У понеділок, 13 квітня, мешканців громади запрошують долучитися до онлайн-сесії. Під час неї працюватимуть над створенням Стратегії розвитку до 2027 року.

Про це повідомили у соціальних мережах Андріївської сільської військової адміністрації.

Онлайн-зустріч відбудеться 13 квітня 2026 року о 16:00 та триватиме орієнтовно дві години. Формат передбачає активну участь мешканців — разом із модератором вони визначатимуть сильні та слабкі сторони громади, а також можливості й загрози для її розвитку.

Організатори зазначають, що результати обговорення стануть частиною роботи над стратегічним документом. Він визначатиме напрямки розвитку громади на найближчі роки.

Щоб долучитися до зустрічі, необхідно попередньо зареєструватися та заповнити онлайн-форму.

Реєстрація триває до 12 квітня включно. Участь у заході безкоштовна.

