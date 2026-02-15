Жителів Донеччини попередили про пориви вітру 15-16 лютого: як вберегтися

Сильний вітер. Ілюстративне фото: Pixabay

15-16 лютого у Донецькій області фіксуватимуть сильні пориви вітру — жовтий рівень небезпеки. Місцевих закликають бути обережними у ці дні та уникати нестійких конструкцій.

Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

За повідомленням Українського гідрометеорологічного центру, вночі 15 та вдень 16 лютого на території Донецької області очікуються пориви вітру 15–20 м/с. Ситуацію класифікують як І рівень небезпечності, жовтий.

Надзвичайники закликають місцевих бути обережними під час сильного вітру та дотримуватися таких правил:

уникати перебування поблизу дерев;

не ходити біля рекламних щити;

уникати ліній електропередач;

заздалегідь зачинити вікна;

не паркувати автомобілі біля нестійких конструкцій (за наявності).

