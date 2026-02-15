Ілюстраційне фото “Зимова єПідтримка”. Фото: Портал “Дія”

“Тисячу від Зеленського” можна витратити на медпрепарати — як у стаціонарних аптеках, так і через онлайн-сервіс Укрпошти з доставкою. Розповідаємо, де знайти аптеки-партнери та як оформити замовлення через інтернет.

“Зимова єПідтримка” — це державна виплата у розмірі 1000 гривень, яку українці отримують на картку “Національного кешбеку”. Кошти можна використовувати на визначені категорії товарів і послуг, зокрема — на придбання лікарських засобів.

Гроші не можна зняти готівкою, однак ними можна розраховуватись у торгових точках та онлайн-сервісах, які беруть участь у програмі.

Які аптеки долучилися до програми

Придбати ліки за кошти від держави можна в аптеках-партнерах, які приймають картку “Національного кешбеку”.

Перевірити, які аптеки беруть участь у програмі у вашій громаді, можна на офіційному сайті проєкту.

Окрім стаціонарних аптек, скористатися виплатою можна і через онлайн-сервіс “Аптека Укрпошти”, який дозволяє замовляти ліки з доставкою у поштове відділення або додому.

Як працює “Аптека Укрпошти”

З грудня 2025 року Укрпошта розширила можливості використання коштів “Зимової єПідтримки” та дозволила замовляти ліки з доставкою у будь-який населений пункт України — до стаціонарного або пересувного відділення.

Для цього створили спеціальний розділ “Зимова підтримка 2025” на сайті “Укрпошта.Аптека”.

Скриншот Вільне Радіо. Розділ “Зимова підтримка” на сайті “Аптека Укрпошти”

У розділі “Зимова підтримка 2025” можна:

обрати окремі лікарські препарати

сформувати власну аптечку

скористатися готовими сезонними наборами ліків : “Від застуди”, “Від температури”, “Від нежитю”, “Для спокійного сну”, “При отруєнні”, “Турбота про серце” та інші. Усі набори можна змінювати — додавати або прибирати препарати.

Окрім онлайн-замовлень, оформити покупку можна через контакт-центр Укрпошти : 0(800)300-545. Для цього потрібно повідомити оператору назви потрібних ліків та адресу доставки або відділення отримання.

Після оформлення замовлення його доставляють у вибране відділення Укрпошти або на адресу доставки, а клієнт оплачує посилку “тисячею Зеленського” під час отримання.Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали про деталі поновлення виплат для пенсіонерів з тимчасово окупованих територій та переселенців.