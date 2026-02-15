Зробити резюме статті: (ChatGPT)
“Тисячу від Зеленського” можна витратити на медпрепарати — як у стаціонарних аптеках, так і через онлайн-сервіс Укрпошти з доставкою. Розповідаємо, де знайти аптеки-партнери та як оформити замовлення через інтернет.
“Зимова єПідтримка” — це державна виплата у розмірі 1000 гривень, яку українці отримують на картку “Національного кешбеку”. Кошти можна використовувати на визначені категорії товарів і послуг, зокрема — на придбання лікарських засобів.
Гроші не можна зняти готівкою, однак ними можна розраховуватись у торгових точках та онлайн-сервісах, які беруть участь у програмі.
Придбати ліки за кошти від держави можна в аптеках-партнерах, які приймають картку “Національного кешбеку”.
Перевірити, які аптеки беруть участь у програмі у вашій громаді, можна на офіційному сайті проєкту.
Окрім стаціонарних аптек, скористатися виплатою можна і через онлайн-сервіс “Аптека Укрпошти”, який дозволяє замовляти ліки з доставкою у поштове відділення або додому.
З грудня 2025 року Укрпошта розширила можливості використання коштів “Зимової єПідтримки” та дозволила замовляти ліки з доставкою у будь-який населений пункт України — до стаціонарного або пересувного відділення.
Для цього створили спеціальний розділ “Зимова підтримка 2025” на сайті “Укрпошта.Аптека”.
У розділі “Зимова підтримка 2025” можна:
Окрім онлайн-замовлень, оформити покупку можна через контакт-центр Укрпошти : 0(800)300-545. Для цього потрібно повідомити оператору назви потрібних ліків та адресу доставки або відділення отримання.
Після оформлення замовлення його доставляють у вибране відділення Укрпошти або на адресу доставки, а клієнт оплачує посилку “тисячею Зеленського” під час отримання.Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали про деталі поновлення виплат для пенсіонерів з тимчасово окупованих територій та переселенців.