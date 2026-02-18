Ожеледиця. Ілюстративне фото: Pixabay

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У середу, 18 лютого, на Донеччині очікують ожеледицю та пориви вітру 15–20 м/с. Український гідрометеорологічний центр оголосив І рівень небезпечності (жовтий) через погіршення погоди, адже вона може ускладнити пересування як пішоходів, так і транспорту.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

На період негоди пішоходам рекомендують рухатися обережно, тримати руки вільними для збереження рівноваги та обирати для пересування вулицею взуття з неслизькою підошвою.

Водночас водіям радять знизити швидкість руху, збільшити дистанцію між транспортними засобами, бути уважними під час маневрування та враховувати зміну ситуації на дорогах.

“Пильність і обережність усіх учасників руху допоможуть зменшити ризик травм та ДТП у складних погодних умовах”, — зазначили у Краматорській міськраді.

Нагадаємо, управління ЖКГ Краматорської міської ради оголосило тендер на захист доріг громади від дронів. Місцева влада шукає підрядника, який зможе встановити антидронові сітки над п’яти ділянками різної ширини загальною протяжністю у 10,28 км. Заплатити за захист готові до 14 624 000 грн.