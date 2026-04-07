Заморозки. Ілюстративне фото: Pixabay

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У “найближчі дні” у Донецькій області очікують заморозки – ІІ рівень небезпечності. Така погода може призвести, зокрема до пошкодження сільськогосподарських культур.

Про це повідомили у ДСНС Донеччини.

Там розповіли, що синоптики прогнозують погіршення погодних умов на території Донецької області у “найближчі дні”. Так, у регіоні можна буде спостерігати заморозки в повітрі від 0 до -3 °C.

Фахівці кваліфікують це як І рівень небезпечності, помаранчевий. Зазначимо, що на відміну від жовтого рівня (коли заморозки лише на ґрунті), цей означатиме промерзання саме повітряних мас.

Така погода може нести загрозу для сільськогосподарських культур – ранніх овочів, сходів ярих культур, плодових бруньок та квітів.

Нагадаємо, наприкінці березня у Донецькій області завершили опалювальний сезон. Водночас влада регіону запевняє, що розпочала підготовку до наступного.