Великодні кошики. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Поліція Донеччини попереджає мешканців регіону про небезпеку скупчень під час великодніх свят. Церкви залишаються цілями для росіян, тож від масових зібрань варто утриматись.

Про це повідомляють у Головному управлінні Національної поліції України в Донецькій області.

За словами правоохоронців, напередодні свята вибухотехніки перевірять культові споруди. Попри це, нічні служби пройдуть без парафіян — у храмах будуть присутні лише священнослужителі та ті, хто там проживає.

“Про безпеку дбатимуть додаткові наряди поліції. Розгорнуто Ситуаційний центр для оперативного реагування на надзвичайні події. Групи “Білий Янгол”, парамедики перебувають у повній готовності, щоб прийти на допомогу за потреби”, — зазначили у повідомленні.

Цивільну інфраструктуру охоронятиме антидроновий батальйон поліції Донеччини.

У разі небезпеки мешканців закликають телефонувати за номером 102.

Раніше ми розповідали, що на двох напрямках у Донецькій області встановлюють антидронові сітки. Вони захищатимуть дороги загальною протяжністю 25 км.