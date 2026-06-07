Жителів Донеччини запрошують долучитися до онлайн-марафону поезії про рідний край. Фото: Донецький палац молоді "Юність"

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Учні, студенти та педагоги можуть узяти участь в онлайн-марафоні “У серці викарбовано: Донеччина”, присвяченому Дню народження регіону. Заявки приймають до 19 червня.

Про це йдеться в методичних рекомендаціях Донецького Палацу молоді “Юність”.

Учасники можуть виступити в одній із трьох номінацій:

“Голос рідного степу” — декламування віршів про природу та красу Донеччини,

“Спадщина поетів-земляків” — виконання творів поетів із регіону,

“Авторське слово” — власні авторські вірші про рідний край.

Змагання відбуваються у п’яти категоріях:

6-9 років;

10-13 років;

14-17 років;

18 і старше років;

“педагоги”

Для участі потрібно надіслати відеоролик у форматі МР4 тривалістю до 3 хвилин українською мовою разом із заявкою на електронну адресу [email protected] з позначкою “Донеччина”. Роботи приймають до 19 червня, а результати оголосять 30 червня на сторінці Палацу у Facebook.

Переможці отримають електронні дипломи, журі також може присудити “гран-прі” або особливу відзнаку.

Раніше ми писали, на Донеччині хочуть створити електронний календар історії регіону.