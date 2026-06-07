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Учні, студенти та педагоги можуть узяти участь в онлайн-марафоні “У серці викарбовано: Донеччина”, присвяченому Дню народження регіону. Заявки приймають до 19 червня.
Про це йдеться в методичних рекомендаціях Донецького Палацу молоді “Юність”.
Учасники можуть виступити в одній із трьох номінацій:
Змагання відбуваються у п’яти категоріях:
Для участі потрібно надіслати відеоролик у форматі МР4 тривалістю до 3 хвилин українською мовою разом із заявкою на електронну адресу [email protected] з позначкою “Донеччина”. Роботи приймають до 19 червня, а результати оголосять 30 червня на сторінці Палацу у Facebook.
Переможці отримають електронні дипломи, журі також може присудити “гран-прі” або особливу відзнаку.
Раніше ми писали, на Донеччині хочуть створити електронний календар історії регіону.