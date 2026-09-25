Жителям Донеччини пропонують оцінити впровадження політики безбарʼєрності в регіоні: як долучитися

Опитування громадськості щодо впровадження політики безбарʼєрності на Донеччині. Фото: Донецька ОВА

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Громадськість Донеччини може оцінити діяльність рад безбарʼєрності та комітетів доступності при обласній, районних і місцевих військових адміністраціях. Для цього треба пройти опитування.

Про це повідомили в Донецькій ОВА.

Опитування проводять у межах Плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбарʼєрного простору в Україні до 2030 року. Долучитися можуть представники рад і комітетів із питань безбарʼєрності, громадських організацій, які представляють інтереси людей з інвалідністю, люди з інвалідністю, бізнес та інші жителі.

Учасники опитування можуть самостійно вибрати орган влади, роботу ради безбарʼєрності чи комітету доступності при якому хочуть оцінити. Їм пропонують відповісти, чи можуть жителі вільно долучатися до планування заходів із безбарʼєрності, й оцінити роботу за шістьма її напрямками: фізичної, інформаційної, цифрової, суспільної та громадянської, освітньої, економічної.

Також можна буде зазначити основні проблеми, які учасники опитування бачать у процесі створення безбарʼєрного простору, і запропонувати варіанти для покращення роботи рад і комітетів, які за це відповідають.

Пройти опитування можна за посиланням.

Підсумки оцінювання планують підвести 1 жовтня й 11 грудня 2026 року. Результати опублікують на спеціальній сторінці Донецької ОВА.

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