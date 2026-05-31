Опитування. Ілюстративне фото: Depositphotos

Жителів Донеччини закликають розповісти про проблеми, які потребують розв’язання у їхніх громадах. Отримані відповіді допоможуть державним аудиторам визначитися з фокусом роботи на 2027 рік.

Про це повідомили у Рахунковій палаті, яка організувала опитування.

До участі запрошують усіх мешканців громад, зокрема ветеранів війни, членів родин військовослужбовців, переселенців, людей з інвалідністю та представників інших категорій населення.

Учасники можуть висловити свою думку щодо доступності публічних послуг, стану інфраструктури, роботи закладів освіти та охорони здоров’я, соціальної підтримки населення, допомоги ветеранам і ВПО, а також інших проблемних питань, які турбують мешканців громад.

У Рахунковій палаті зазначають, що результати опитування допоможуть визначити сфери, які потребують особливої уваги, та сформувати пріоритети для майбутніх аудитів.

Опитування є анонімним, а всі відповіді аналізуватимуть лише у зведеному вигляді.

Пройти опитування можна до 1 липня 2026 року за посиланням.

