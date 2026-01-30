Газ. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Проблеми із системою газопостачання виникли у результаті її пошкодження російськими обстрілами. Через це до усунення наслідків ударів у жителів громади можуть спостерігатися перебої із газом.

Про ситуацію з газопостачанням повідомили в Дружківській МВА.

“Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено газопостачальну систему.

У зв’язку з цим можливі перебої з газопостачанням до усунення пошкоджень”, — написали в керівництві громади.

Там зауважили, що про зміни в ситуації повідомлять додатково.

Оновлено 18:00: У пресслужбі Донецькоблгазу уточнили, що пошкоджень внаслідок обстрілів зазнав магістральний газопровід у Краматорському районі. Через це без газу, зокрема, можуть залишитися Дружківка, Олексієво-Дружківка, а також села Осикове й Кіндратівка.

Раніше ми розповідали, що в Дружківській громаді росте кількість багатоповерхівок, які залишаються без опалення. На погіршення ситуації вплинули російські удари по теплотрасах, а також перепади температури.