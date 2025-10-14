Знеструмлення. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Завтра, 16 жовтня 2025 року, у Лимані запланували планове відключення електроенергії. Через це у місті не буде і водопостачання — від ранку до вечора.

Про це повідомили у Лиманській МВА.

Як пише місцева влада, 16 жовтня у Лимані організують планові знеструмлення мереж — з 8 до 17 години. Фахівці запланували роботи на високовольтній лінії.

Так, у цей же період у місті не буде води — системи залежать від роботи електромереж. Загалом світла та водопостачання у Лимані не буде близько 9 години.

Після завершення робіт усе обіцяють повернути, як було раніше.

