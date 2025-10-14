Підтримати
RU
Підтримати

Жителів Лимана попередили про знеструмлення — не буде і води: коли зникне та скільки займе відновлення

Богдан Комаровський
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Завтра, 16 жовтня 2025 року, у Лимані запланували планове відключення електроенергії. Через це у місті не буде і водопостачання — від ранку до вечора. 

Про це повідомили у Лиманській МВА. 

Як пише місцева влада, 16 жовтня у Лимані організують планові знеструмлення мереж — з 8 до 17 години. Фахівці запланували роботи на високовольтній лінії. 

Так, у цей же період у місті не буде води — системи залежать від роботи електромереж.  Загалом світла та водопостачання у Лимані не буде близько 9 години. 

Після завершення робіт усе обіцяють повернути, як було раніше. 

Нагадаємо,  в Лиманській громаді оновлюють План евакуації населення. Для людей, які залишають зону бойових дій, вже визначили кілька напрямків розміщення — зокрема в Закарпатській, Черкаській та Полтавській областях.

Завантажити ще...