Завтра, 16 жовтня 2025 року, у Лимані запланували планове відключення електроенергії. Через це у місті не буде і водопостачання — від ранку до вечора.
Про це повідомили у Лиманській МВА.
Як пише місцева влада, 16 жовтня у Лимані організують планові знеструмлення мереж — з 8 до 17 години. Фахівці запланували роботи на високовольтній лінії.
Так, у цей же період у місті не буде води — системи залежать від роботи електромереж. Загалом світла та водопостачання у Лимані не буде близько 9 години.
Після завершення робіт усе обіцяють повернути, як було раніше.
Нагадаємо, в Лиманській громаді оновлюють План евакуації населення. Для людей, які залишають зону бойових дій, вже визначили кілька напрямків розміщення — зокрема в Закарпатській, Черкаській та Полтавській областях.