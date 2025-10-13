Подача води. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Завтра, 14 жовтня 2025 року, у Лимані тимчасово припинять подачу води. Відновлять водопостачання ввечері того ж дня.

Про це повідомили в Лиманській МВА.

Обмеження пов’язане з плановим відключенням високовольтної лінії електропередач і буде припинене після завершення робіт.

Перекриють воду жителям Лимана о 08:00. Відновлять її подачу вже за дев’ять годин — о 17:00.

