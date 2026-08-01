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Жителям Миколаївської громаді, які долучаться до всеукраїнського онлайн-забігу “Шаную воїнів — біжу за Героїв України”, пропонують присвятити дистанцію загиблому військовому Владиславу Варичу з позивним “Косар”. Коли відбудеться забіг та як вшанувати пам’ять полеглого бійця — розповідаємо в матеріалі.

Про майбутню подію повідомили на сайті Миколаївської міської військової адміністрації.

Онлайн-забіг відбудеться 29 серпня. Старт запланований на 09:30. Учасники зможуть обрати комфортну для себе дистанцію — 2, 5 або 10 кілометрів. Подолати її можна в будь-якому парку, сквері чи іншій доступній місцевості, яка підходить для пробіжки.

У громаді пропонують присвятити свій забіг полеглому військовому Владиславу Варичу з позивним “Косар”, який народився й виріс у Миколаївці.

Владислав закінчив місцеву школу №2, а згодом здобув фах електромонтера у Краматорському машинобудівному коледжі. До лав Збройних сил України він приєднався у січні 2024 року. Захисник служив оператором безпілотних літальних апаратів у батальйоні “Да Вінчі”.

“Завдяки йому наші воїни отримували точну інформацію, багато життів було врятовано”, — йдеться у повідомленні громади.

Для участі необхідно обрати полеглого героя, закріпити його імʼя на футболці та подолати обрану дистанцію на знак памʼяті й вдячності.

Реєстрація учасників триватиме до 10 серпня 2026 року. Після забігу організатори закликають публікувати фото та історії про героїв із хештегами #БіжуЗаГероя_2026 та #забіг2026.

Нагадаємо, на Донеччині хочуть створити електронний календар історії регіону. Більше про те, як долучитися до його наповнення, розповіли у матеріалі раніше.