Жителів Мирнограда не прийматимуть 18 лютого у Павлограді: зустріч з владою скасували

Ілюстративне фото: канал "Мій Мирноград"

18 лютого влада Мирнограда мала б приймати переселенців громади у Павлограді. Однак зустріч скасували. Про наступні дати відвідин повідомлять додатково.

Про це повідомили у Мирноградській МВА.

Там розповіли, що запланованого на 18 лютого прийому у Павлограді для переселенців Мирноградської громади не буде.

Зазначимо, що попередні рази із місцевими спілкувалися упродовж трьох годин — з 9 по 12:00. Особистий прийом зазвичай відбувається за участі голови військової адміністрації Юрія Третяка. Якщо очільника громади не вдалося прийти — призначають іншого уповноваженого.

Про іншу дату прийому повідомлять додатково, тож охочі зможуть долучитися до обговорення актуальних питань згодом.

Нагадаємо, російські армійці напередодні провели спробу прорватися бронетехнікою вглиб охопленого боями Мирнограда, однак українські військові змогли виявити й завчасно знищити техніку загарбників. Сили оборони продовжують утримувати позиції у північній частині міста, а також б’ють по логістиці росіян.