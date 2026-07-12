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У Новодонецькій громаді 13 і 14 липня розпочинають чергову реєстрацію на отримання гуманітарної продовольчої допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) та благодійного фонду ADRA Ukraine. Через близькість до лінії фронту допомогу можуть отримати всі жителі громади.
Про це повідомили у Новодонецькій селищній військовій адміністрації.
За даними адміністрації, реєстрація триватиме два дні, у понеділок та вівторок, у селищі Новодонецьке на вулиці Благовісній, 3:
Щоб уникнути черг, мешканців просять приходити відповідно до графіка.
13 липня допомогу оформлюватимуть для жителів вулиць:
14 липня реєстрацію проводитимуть для жителів вулиць:
У громаді зазначили, що кожен житель отримує продуктовий набір. Для реєстрації необхідно мати оригінали документів усіх членів домогосподарства:
У військовій адміністрації рекомендують взяти всі документи, які підтверджують належність до вразливих категорій населення, адже це може вплинути на можливість отримання подальшої допомоги. Якщо якихось документів наразі немає, їх можна буде донести під час наступної реєстрації.
Нагадаємо, що через технічні причини ЦНАП Дружківської громади у Краматорську не працюватиме два дні. Установа буде закрита 13 і 14 липня.