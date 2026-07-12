Продуктовий набір. Ілюстративне фото: Freepik

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У Новодонецькій громаді 13 і 14 липня розпочинають чергову реєстрацію на отримання гуманітарної продовольчої допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) та благодійного фонду ADRA Ukraine. Через близькість до лінії фронту допомогу можуть отримати всі жителі громади.

Про це повідомили у Новодонецькій селищній військовій адміністрації.

За даними адміністрації, реєстрація триватиме два дні, у понеділок та вівторок, у селищі Новодонецьке на вулиці Благовісній, 3:

13 липня — з 11:00 до 14:00;

14 липня — з 10:00 до 12:00.

Щоб уникнути черг, мешканців просять приходити відповідно до графіка.

13 липня допомогу оформлюватимуть для жителів вулиць:

Мальовнича;

Шкільна;

Соборна;

Благовісна;

Сонячна;

Смірнова;

мікрорайону Молодіжний.

14 липня реєстрацію проводитимуть для жителів вулиць:

Космічна;

Степова;

Комарова;

Тараса Шевченка;

Першобудівельників;

Гірняцька;

Паркова;

Садова;

Залізнична;

Затишна;

Спортивна;

Історична.

У громаді зазначили, що кожен житель отримує продуктовий набір. Для реєстрації необхідно мати оригінали документів усіх членів домогосподарства:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи, які підтверджують вразливий статус (за наявності).

У військовій адміністрації рекомендують взяти всі документи, які підтверджують належність до вразливих категорій населення, адже це може вплинути на можливість отримання подальшої допомоги. Якщо якихось документів наразі немає, їх можна буде донести під час наступної реєстрації.

Нагадаємо, що через технічні причини ЦНАП Дружківської громади у Краматорську не працюватиме два дні. Установа буде закрита 13 і 14 липня.