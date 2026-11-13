Як долучитися до обговорення статуту Новогродівської громади

Електронні консультації з громадськістю. Ілюстративне фото: Pexels

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Новогродівська МВА оголосила про початок електронних консультацій із громадськістю, які стосуватимуться нового статуту громади. Впродовж 17 днів жителі та всі зацікавлені зможуть ознайомитися з проєктом документу й залишити свої пропозиції.

Про це повідомили в Новогродівській міській раді.

Там зауважили, що статут — головний документ, який визначає правила життя громади, права жителів, форми їхньої участі в місцевому самоврядуванні та особливості його здійснення в умовах воєнного стану.

Обговорити проєкт статуту запрошують жителів Новогродівської громади, а також громадські обʼєднання, благодійні організації та всіх зацікавлених. Триватимуть електронні консультації із 13 по 29 листопада включно.

Ознайомитися з текстом документу та за потреби залишити свої пропозиції щодо нього можна на вебпорталі e-DEM за посиланням.

За можливості учасників обговорення просять вказати в пропозиціях конкретний розділ чи статтю, щодо якої вони хочуть внести зміни, запропоновану редакцію та коротке обґрунтування.

Із питаннями щодо електронних консультацій можна звертатися до заступниці міського голови Новогродівки Лілії Бєгалі за номером: +38(095)-352-62-51.

Нагадаємо, Новогродівська МВА визначила, скільки грошей громада планує отримати та витратити у 2027-2029 роках. 2027 році бюджет має становити 164,6 мільйона гривень. До 2029 року загальний бюджет громади прогнозують на рівні 182,5 мільйона гривень.