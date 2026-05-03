Жителів Новогродівської громади запрошують на онлайн-прийом із начальником МВА: як долучитися

У понеділок, 4 травня, мешканці Новогродівської громади зможуть звернутися зі своїми питаннями до керівництва під час онлайн-прийому. Зустріч триватиме годину, розповідаємо як долучитися.
Про це повідомили у Новогродівській міській військовій адміністрації.
Зустріч проведе начальник МВА Костянтин Дробот. Онлайн-прийом триватиме з 10:00 до 11:00.
Долучитися до обговорення можна за посиланням. Усі звернення розглядатимуть за чергою.
Якщо підключитися до зустрічі самостійно не вдається, жителі можуть звернутися до контактного центру за телефоном +380 99 961 71 91. Там допоможуть зареєструватися та повідомлять точний час підключення для особистого спілкування.
Нагадаємо, що жителів Торецької громади у Києві, Кременчуку та Дніпрі 4, 6 та 8 травня прийматимуть фахівці управління соцзахисту. Зустрічі заплановані у Києві, Кременчуку та Дніпрі.