Жителів Торецької громади у Києві, Кременчуку та Дніпрі 4, 6 та 8 травня прийматимуть фахівці управління соцзахисту: куди приходити

Євген Вакуленко
4, 6 та 8 травня 2026 року для жителів Торецької громади фахівці управління соціального захисту населення проведуть прийом у Києві, Кременчуку та Дніпрі. Розповідаємо, куди і коли приходити.

 

Про прийом переселенців з громади повідомляє Торецька міська військово-цивільна адміністрація: Прийоми пройдуть:

  • з 10:00 до 14:00 6 та 8 травня за адресою: м. Київ, Оболонський район, вул. Вишгородська, 67;
  • з 09:00 до 14:00 4, 6 та 8 травня за адресою: м. Дніпро, Центральний район, проспект Лесі Українки, 55;
  • з 10:00 до 14:00 з 4 по 8 травня за адресою: м. Кременчук, Крюківський район, вул. Академіка Маслова, 8.

З питань щодо прийомів можна звертатися до спеціалістів Торецького соцзахисту у робочі дні з 9:00 до 15:00 за телефоном: (099) 611-89-54.

Нагадаємо, у Черкасах 5 травня 2026 року проведе прийом перша заступниця начальника управління соціального захисту населення Покровської міської ради Тетяна Бєлкіна. Можна звернутися з питаннями щодо соціальних виплат та матеріальної допомоги.

