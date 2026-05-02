4, 6 та 8 травня 2026 року для жителів Торецької громади фахівці управління соціального захисту населення проведуть прийом у Києві, Кременчуку та Дніпрі. Розповідаємо, куди і коли приходити.
Про прийом переселенців з громади повідомляє Торецька міська військово-цивільна адміністрація: Прийоми пройдуть:
З питань щодо прийомів можна звертатися до спеціалістів Торецького соцзахисту у робочі дні з 9:00 до 15:00 за телефоном: (099) 611-89-54.
Нагадаємо, у Черкасах 5 травня 2026 року проведе прийом перша заступниця начальника управління соціального захисту населення Покровської міської ради Тетяна Бєлкіна. Можна звернутися з питаннями щодо соціальних виплат та матеріальної допомоги.