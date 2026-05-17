Костянтин Дробот, начальник Новогродівської МВА. Фото: Донецька ОВА

У понеділок, 18 травня, мешканці Новогродівської громади зможуть поставити запитання керівництву громади під час онлайн-прийому. Протягом години з людьми спілкуватиметься начальник військової адміністрації.

Про це повідомили у Новогродівській міській військовій адміністрації.

Прийом громадян проведе начальник МВА Костянтин Дробот. Онлайн-зустріч триватиме з 10:00 до 11:00.

Долучитися до прийому можна за посиланням.

У міській військовій адміністрації зазначають, що звернення розглядатимуть у порядку черги, аби надати допомогу у вирішенні нагальних питань мешканців.

Ті, хто не може самостійно під’єднатися до онлайн-зустрічі, можуть звернутися до “Контактного центру” за номером +380 99 961 71 91. Фахівці допоможуть із реєстрацією та повідомлять час включення для особистого спілкування.

Нагадаємо, що також 18 травня проведуть прийом із питань соцзахисту для переселенців із Покровської громади у Кам’янському.