Костянтин Дробот. Фото: Новогродівська МВА

У понеділок, 27 квітня, начальник Новогродівської міської військової адміністрації Костянтин Дробот проведе онлайн-прийом громадян. Зустріч триватиме впродовж години.

Про це повідомили у Новогродівській міській військовій адміністрації.

На зв’язку із жителями громади очільник буде з 10:00 до 11:00. Долучитися до прийому можна за посиланням.

У МВА зазначають, що звернення розглядатимуть у порядку черги, аби надати допомогу та сприяти розв’язанню нагальних питань мешканців.

Долучитися до онлайн-зустрічі можна через Google Meet. Ті, хто не зможе самостійно під’єднатися, можуть звернутися до контактного центру за номером (099)961-71-91. Там обіцяють зареєструвати заявника та повідомити точний час особистого включення на прийом.

Раніше ми писали, що бюджет Новогродівської громади у 2026 році зросте втричі.