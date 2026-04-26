У понеділок, 27 квітня, начальник Новогродівської міської військової адміністрації Костянтин Дробот проведе онлайн-прийом громадян. Зустріч триватиме впродовж години.
Про це повідомили у Новогродівській міській військовій адміністрації.
На зв’язку із жителями громади очільник буде з 10:00 до 11:00. Долучитися до прийому можна за посиланням.
У МВА зазначають, що звернення розглядатимуть у порядку черги, аби надати допомогу та сприяти розв’язанню нагальних питань мешканців.
Долучитися до онлайн-зустрічі можна через Google Meet. Ті, хто не зможе самостійно під’єднатися, можуть звернутися до контактного центру за номером (099)961-71-91. Там обіцяють зареєструвати заявника та повідомити точний час особистого включення на прийом.
