Костянтин Дробот, начальник Новогродівської МВА. Фото: Донецька ОВА

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У понеділок, 6 липня, начальник Новогродівської міської військової адміністрації Костянтин Дробот проведе онлайн-прийом жителів громади. Звернутися до очільника МВА можна буде упродовж години.

Про це повідомили у Новогродівській міській військовій адміністрації.

Онлайн-прийом триватиме у понеділок, 6 липня, з 10:00 до 11:00. Долучитися до зустрічі можна через Google Meet.

Звернення жителів розглядатимуть у порядку черги. У МВА зазначають, що під час прийому намагатимуться допомогти з розв’язанням нагальних питань громадян.

Долучитися до онлайн-зустрічі можна за посиланням.

Ті, хто не зможе під’єднатися до онлайн-зустрічі, можуть звернутися до контактного центру за номером (099)961-71-91. Фахівці зареєструють звернення та повідомлять точний час включення для особистого спілкування з начальником МВА.

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