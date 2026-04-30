Для мешканців Новогродівської громади у п’ятницю, 1 травня, організують новий прийом у форматі відеоконференції. Учасники зможуть поставити запитання секретарю міської ради Лілії Бегалі.

Про це повідомила пресслужба Новогродівської міської ради.

Зустріч із посадовицею триватиме годину — з 10:00 до 11:00. Попередня реєстрація не потрібна. Приєднатися до конференції можна буде за посиланням.

“Це зручна можливість отримати відповіді на важливі питання безпосередньо від представника міської ради у режимі реального часу”, — уточнили у пресслужбі міської військової адміністрації.

Там зазначили, що тим, хто не має можливості підключитися самостійно, радять зателефонувати до контактного центру за номером: +380999617191.

У центрі зареєструють звернення та повідомлять точний час для особистого спілкування з посадовицею.

