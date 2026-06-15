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Соледарська міська військова адміністрація розпочала публічне обговорення щодо участі громади у спільному проєкті з облаштування тимчасового житла для жителів громади на Полтавщині. Його можуть втілити у Сергіївській сільській громаді Миргородського району. У громадян є два тижні для того, аби висловити свою думку щодо доцільності проєкту.

Про це повідомили у пресслужбі Соледарської міської військової адміністрації.

Обговорення проходить у дистанційному форматі: жителі можуть надсилати письмові та електронні пропозиції, заповнити анкету онлайн або взяти участь у відеоконференції, дату якої оголосять додатково (реєстрація доступна за посиланням).

Пропозиції приймають до 29 червня 2026 року на електронну адресу: [email protected] з позначкою “Пропозиції до формування фонду житла”. Анкетування доступне за посиланням на Google Forms.

На обговорення винесли всього два варіанти: підтримати подальше опрацювання питання про участь у проєкті або відхилити його. За підсумками обговорення рада опублікує звіт на офіційному вебсайті впродовж трьох робочих днів.

У Соледарській міській ВА наголосили. що сам факт проведення обговорення не є рішенням про участь у проєкті і не дає підстав для отримання житла. Нині метою є лише попереднє вивчення потреб та зацікавленості переселенців.

За консультаціями щодо обговорення можна звертатися телефоном до:

Наталі Пулової (+380 99 547 6256);

Наталі Ряпосової (+380 95 197 3995);

Марини Сташкевич (+380 50 285 4634).

Нагадаємо, влада Соледара вирішила перепрофілювати сім загальноосвітніх закладів громади — це вимога у межах реформи “Нової української школи”. Більшість з них стануть гімназіями із підрозділами дошкільної освіти, однак буде і початкова школа.